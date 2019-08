Sam, il cane più solo al mondo: da 900 giorni attende una casa

Lo hanno definito il cane più sfortunato e solo della Gran Bretagna, poiché da novecento giorni attende una famiglia . E' la storia di Sam , un bastardino che da due anni e mezzo è in cerca di qualcuno che si prenda cura di lui. Al Bolton Destitute Animal Shelter dove è ospitato lo definiscono un cane amorevole e giocoso, ma nessuno sembra interessato a lui. "Non è colpa sua - specifica Karen Richard, responsabile del canile - è solo un cane molto sfortunato".

Sam infatti è arrivato al canile dopo che il suo ultimo padrone è morto, sei mesi dopo averlo adottato. In seguito, è stato affidato ad altre due famiglie, ma dopo poco tempo è stato riportato indietro. "Sam non è stato mai lasciato per il suo comportamento, ma solo perché si è trovato nella casa sbagliata al momento sbagliato" comunicano dal Bolton Destitute Animal Shelter.



Ora i volontari lanciano un appello alle famiglie inglesi per trovare qualcuno che si interessi a Sam. Adora giocare con i bambini, raccontano dal rifugio, però preferisce essere il solo animale della casa. Ama gli orsacchiotti, è divertente. Sam è un compagno di giochi perfetto, l'unica cosa che gli manca è una casa in cui poter restare tutta la sua vita.