Usa, puzzola con la testa incastrata nel vasetto dello yogurt: il salvataggio è "appestante"

E' stato un intervento particolarmente complesso, ma soprattutto "maleodorante" quello compiuto dal'agente McGinty della polizia di Cambridge (Massachusetts) al Danehy Dog Park. Una puzzola era rimasta incastrata con la testa nel vasetto di uno yogurt e spaventata correva nel parcheggio. McGinty, rincorrendola, è riuscito a liberarla dalla trappola, non senza conseguenze. Come riferiscono dal comando: "La puzzola è stata liberata ed è illesa, ma la buona azione dell'ufficiale McGinty ha ricevuto in risposta una pena... puzzolente (e docce multiple)". E anche l'auto di servizio ha avuto bisogno della disinfestazione.