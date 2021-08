Usa, gli animalisti contro Biden: "Cani soldato abbandonati in Afghanistan"

Il gruppo di animalisti American Humane ha criticato l'amministrazione Biden per aver "abbandonato a Kabul cani militari" che hanno lavorato a fianco dei soldati americani in Afghanistan. "Ora saranno torturati e uccisi. Questi cani coraggiosi meritavano un destino ben diverso da quello a cui sono stati condannati", ha affermato l'amministratore delegato di American Humane, Robin Ganzert .

Ganzert ha assicurato che l'organizzazione è pronta non solo ad aiutare a trasportare i cani soldato sul territorio americano ma anche a garantire loro cure mediche per tutta la vita. American Humane lavora con l'esercito americano da più di 100 anni per aiutare nel soccorso dei cani militari bloccati all'estero.

"Ci disgusta stare seduti a guardare i cani che valorosamente hanno servito il nostro Paese essere condannati a morte o peggio. Per evitare che si verifichi questa tragedia, i K-9 dovrebbero essere messi in salvo. Indipendentemente dall'esito, bisogna impedire che si ripeta questa grossolana svista", ha aggiunto l'amministratore delegato di American Humane.