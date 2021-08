Gli ultimi aerei americani sono partiti dall'aeroporto di Kabul mettendo fine a 20 anni di guerra per gli Usa. Lo annuncia il Pentagono. Per festeggiare il decollo dei voli statunitensi, i talebani hanno sparato in aria in diverse zone della capitale afghana. I colpi venivano in particolare dai principali check point, mentre urla di giubilo si sono innalzate da postazioni nella ex green zone.