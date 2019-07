La vita di alcuni cani e gatti è stata messa in pericolo dalle alluvioni che hanno colpito la città di Arkadelphia, in Arkansas. La comunità cittadina, allora, ha deciso di adottare questi animali nell'arco di tempo necessario per ripulire il rifugio che li ospita.



Nel filmato è possibile vedere la struttura a seguito delle inondazioni. Acqua e fango non rendono la struttura idonea a ospitare più di 70, tra cani e gatti. Ma la solidarietà dei volontari sta aiutando i gestori del rifugio a tornare operativi.