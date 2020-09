Usa, bambino con il labbro leporino adotta un cane con lo stesso problema. I genitori:  "Avevamo bisogno di lui"

Tutti hanno bisogno dell'amico perfetto per sentirsi capiti e supportati e Bentley, un bambino americano di due anni affetto da palatoschisi , ha trovato il suo: un cucciolo di cane con il labbro leporino , proprio come lui. Nonostante la giovane età, il bimbo è già stato sottoposto a diverse operazioni per risolvere il problema che gli impediva di mangiare e respirare correttamente.

I due si sono stati simpatici fin dal primo incontro al Jackson County Animal Shelter (Michigan), e i genitori di Bentley hanno deciso di adottare il cucciolo. Ora il piccolo Bentley non sarà più solo, avrà un nuovo amico a quattro zampe che ha il suo stesso problema, e i due cresceranno insieme. "Avevamo bisogno di lui", hanno detto la mamma e il papà del bimbo, "Siamo certi che per nostro figlio avere questa cosa in comune con lui significherà molto".

Un problema estetico Per fortuna il cane non dovrà subire interventi, perché il suo problema riguarda solo il labbro e non il palato. Probabilmente questa sua particolarità avrebbe reso più difficile la sua adozione, anche se non gli crea problemi. "Non è mai facile per i cuccioli nati con disabilità o malformazioni trovare casa", dicono dal Jackson County Animal Shelter, "E non sappiamo se con la crescita avrà bisogno di un intervento". Quello che è certo è che il piccolo cane ora ha trovato una casa e una famiglia che gli vuole bene.