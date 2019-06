Uomo salva medusa gigante a mani nude

Non ha avuto nessuna paura l'uomo di 34 anni che ha salvato, a mani nude, una medusa gigante. L'animale, arenato sugli scogli, aveva difficoltà ad arrivare al largo. Il 34enne l'ha liberato toccandogli la "testa". In questo modo la medusa si è salvata e l'uomo non è entrato in contatto con i suoi tentacoli velenosi. Un'operazione molto delicata, ma che è riuscita senza nessun danno collaterale.