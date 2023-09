Ucciso Oscar, il pesce mascotte dell'ospedale di Rimini: la Procura apre un'inchiesta

Sul caso ha aperto un fascicolo di indagine la Procura di Rimini per uccisione di animali, in seguito alla denuncia degli agenti del posto di polizia dell'Infermi. Il maltrattamento e l'uccisione di animali per crudeltà e senza necessità è, infatti, un reato perseguibile d'ufficio. Come riportano oggi i quotidiani riminesi, si tratta di un esemplare di pesce Oscar, una specie sudamericana Astronotus Ocellatus, ospite da tempo dell'acquario collocato tra i reparti di Chirurgia pediatrica e pediatria. È una specie considerata molto intelligente, capace di affezionarsi al proprietario, e l'esemplare dell'ospedale era solito "rispondere" agli umani che picchiettavano il vetro o vi si avvicinavano. Si lasciava anche accarezzare.

Per i bimbi era un'attrazione, motivo di divertimento e curiosità. Un piacevole diversivo nelle giornate scandite da esami e visite. E ora il loro beniamino non c'è più. A ritrovare l'animale morto - il fatto sarebbe accaduto il 15 settembre - il personale dell'ospedale, che ha informato la polizia. Al momento le telecamere in funzione in ospedale non sarebbero state in grado di fornire elementi utili all'individuazione del responsabile che senza un motivo ha ucciso il pesce Oscar. Al momento quindi non ci sarebbero indagati.