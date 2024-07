Turchia, via i cani randagi dalle strade tramite eutanasia: approvata la legge | Star delle serie tv in rivolta

Alcuni manifestanti hanno accusato la mancata attuazione di precedenti regolamenti, che richiedevano che i cani randagi fossero catturati, sterilizzati e riportati nel luogo in cui erano stati trovati, come causa che ha portato alla crescita della popolazione canina. La Humane Society International ha dichiarato in un comunicato di aver scritto a Erdogan per sollevare la preoccupazione che la legge causerà "inutili sofferenze e morte a innumerevoli animali in una soluzione a breve termine che non fornirà una soluzione a lungo termine".



Ali Ozkaya del partito Akp di Erdogan ha descritto la legge come una "richiesta della nazione". Murat Pinar, a capo di un'associazione che si batte per l'adozione di misure volte a mantenere le strade sicure dai cani randagi, afferma che dal 2022 almeno 75 persone, tra cui 44 bambini, sono state uccise per attacchi o incidenti stradali causati dai cani. Il 2022 è stato l'anno in cui sua figlia di 9 anni, Mahra, fu investita da un camion dopo essere fuggita da due cani aggressivi.