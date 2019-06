Turchia, cane randagio ferito entra in farmacia e chiede aiuto

Si è fermato fuori da una farmacia di Istanbul , ha aspettato senza muoversi, guardando all'interno del negozio con sguardo sofferente, fino a quando la titolare, Banu Cengiz, lo ha invitato a entrare. Il protagonista di questa commovente storia è un cane randagio ferito. Una volta dentro, il cucciolo ha messo la zampa sulla gamba della dottoressa come se volesse farle notare i tagli sanguinanti e chiederle aiuto. La farmacista lo ha così aiutato pulendo, disinfettando e fasciando la ferita. Il video della scena ha fatto il giro del mondo.

Per ringraziare la dottoressa del suo aiuto, il randagio si è poi sdraiato a terra e messo a pancia in su. "Era un modo per dirmi: 'Mi fido di te'", ha raccontato Cengiz ai media locali. Prima di andarsene, il cagnolone si è rifocillato con cibo e acqua gentilmente offerti dalla nuova amica dottoressa.