In Svezia è caccia a "Houdini", il cobra reale fuggito dallo zoo di Stoccolma

A Stoccolma, il personale dello Skansen Zoo sta ancora cercando Sir Hiss, come rivelato dal quotidiano svedese Aftonbladet, il cobra reale lungo due metri e mezzo fuggito sabato attraverso uno dei lampadari nel suo terrario. La fuga del serpente ha portato alla chiusura parziale del bioparco. Un video ripreso da un visitatore che ha assistito all'evasione del cobra, mostra il rettile, ora ribattezzato "Houdini" dallo zoo in omaggio al famoso mago, con la testa tra l'attacco di una lampada e la lampadina, che si issa da uno dei rami del suo terrario.

A seguito della fuga di Houdini, la sezione dei rettili è stata evacuata e resteràchiusa fino alla cattura del fuggitivo. Secondo lo zoo, il serpente, animale a sangue freddo ma amante del calore, ora dovrebbe trovarsi da qualche parte nel soffitto.

"Non uscirà, in teoria, fuori fa così freddo che si addormenterebbe", ha spiegato Jonas Wahlstroem, direttore dell'acquario di Skansen. Una spiegazione poi messa in discussione da un esperto di specie animali del Wwf, Tom Arnbom, intervistato da Aftonbladet. "Il cobra reale può sopravvivere in un ambiente di oltre cinque gradi. Spero che i dipendenti dello zoo abbiano messo in sicurezza il sistema di ventilazione. Se non ci sono barriere protettive, il cobra reale può uscire".

Per catturare Houdini, i dipendenti del bioparco spargono farina e sistemano trappole appiccicose. Si sono inoltre dotati di telecamere speciali in modo da poter ispezionare angoli fuori portata.

Il terrario dello zoo ha ospitato cobra reali per quasi 15 anni, ma ci sono voluti solo pochi giorni prima che il nuovo inquilino trovasse una via d'uscita, ha aggiunto Jonas Wahlstroem. "Deve essere un po' intelligente", ha detto divertito.

Secondo lui, "Houdini" ha un vantaggio rispetto ai precedenti inquilini: il personale ha recentemente sostituito le lampade sopra il terrario con lampadine a risparmio energetico. "Le vecchie lampade erano troppo calde, il che teneva lontani i serpenti", ha affermato Jonas Wahlstroem, "Adesso non fa affatto caldo e il nuovo cobra reale se ne è accorto. Ha infilato la testa tra la lampadina e la lampada ed è riuscito a spingersi su fino all'uscita".