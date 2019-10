Sri Lanka, sette elefanti trovati morti: avvelenati perché hanno sconfinato nei campi?

Sette elefanti asiatici adulti, tra cui una femmina incinta, sono stati trovati morti in diverse zone dello Sri Lanka. Lo ha reso noto il dipartimento della fauna selvatica del Paese, aggiungendo che le ricerche di altri eventuali esemplari sono ancora in corso. Gli animali non presentavano segni di attacchi da parte di predatori o nemmeno ferite da arma da fuoco. Le autorità sospettano che siano stati avvelenati per aver sconfinato nel territorio occupato dai terreni coltivati dai contadini e per questa ragione hanno disposto un'autopsia sui corpi degli animali.

Strage di elefanti in Sri Lanka: le autorità sospettano avvelenamento 1 di 3 2 di 3 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci