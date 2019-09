Il ghepardo entro due anni a rischio estinzione

Da qui a due anni, il ghepardo potrebbe essere completamente estinto. A dichiararlo è il Cheetah Conservation Fund (Ccf), ente per la conservazione della specie. La causa? I tre quarti dei cuccioli vengono contrabbandati illegalmente dalla Somalia, per arrivare nelle case dei ricchi arabi come animali domestici . Circa trecento felini ogni anno sono strappati via dal loro habitat. Ad oggi, sono rimasti soltanto 7.500 esemplari allo stato brado.

A rischio la loro salute - "La maggior parte delle persone che acquistano illegalmente un ghepardo spesso non sa come nutrirlo e questo muore entro un paio d'anni", denuncia un esperto alla Cnn. "Ha bisogno di una dieta speciale e di tanto spazio a disposizione per correre. La prigionia per loro è un vicolo cieco". A causa della malnutrizione, il mammifero rischia di ammalarsi di disturbi metabolici o di obesità. La dottoressa Laurie Marker da anni tenta di salvare questi animali, togliendoli dalle mani dei trafficanti e portandoli in una riserva in Somalia. "La metà dei felini che riusciamo a salvare muore comunque entro poche settimane. Questi animali vengono strappati alle madri quando hanno dieci settimane di vita e per questo non sviluppano l'istinto necessario per vivere in natura".