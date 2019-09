Avvistata in Kenya una zebra... a pois

La zebra a pois esiste e vive nella riserva Masai Mara in Kenya. Dalla canzone di Mina alla realtà, dunque, per una mutazione genetica che causa una colorazione scura del manto. Il cucciolo, del quale non si conosce il sesso, è stato avvistato per la prima volta da una guida del parco, che lo ha chiamato Tira. La sua foto, sulla pagina Facebook di Wildest Africa, ha subito conquistato la Rete.