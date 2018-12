Dexter è il gatto protagonista di una favola recentemente giunta a un magnifico finale. L'animale domestico, di soli due anni, non ha avuto fin qui una vita facilissima. Dopo aver vissuto per i primi mesi in case diverse, è stato venduto online e infine ha trovato stabilità a Redruth, in Inghilterra, presso la famiglia Lewis.



A luglio, però, il grave incidente. I suoi proprietari si sono inizialmente preoccupati non vedendolo rientrare a casa come era solito fare prima della notte, fino alla triste scoperta: Dexter era stato colpito sul muso con un fucile ad aria compressa, riportando la frattura della mascella, una ferita nella parte posteriore del cranio e varie schegge sparse tra la testa e il collo.



Sembrava che per il povero animale non ci fosse molto da fare, invece contro ogni previsione Dexter ha reagito alle cure e si è brillantemente ripreso. Così dopo tante sofferenze, per il gatto è arrivata la vittoria del PDSA 2018, un particolare premio riservato agli animali domestici sopravvissuti a gravi ferite.