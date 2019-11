Sondrio, insegue tre cerve con lo scooter e le fa gettare da 30 metri nell'Adda

"E' pazzesco, è pazzesco, hai visto?", si sente dire alla fine del filmato di due minuti dall'uomo in scooter che ha inseguito di notte tre cerve spaventate, inducendole a gettarsi nell'Adda dal ponte di Ganda, a Morbegno (Sondrio). Immagini e parole che hanno provocato sdegno su Facebook, dove ile riprese della folle corsa sono state diffuse. "Un video scioccante, - denuncia l'ambientalista Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista. - E' un comportamento illegale per il quale sporgereremo opportuna denuncia. Le immagini testimoniano un vero e proprio maltrattamento che sarebbe potuto terminare con un esito drammatico".

Cosa è accaduto - A ricostruire i fatti è lo stesso Sidoli, che posta sulla sua pagina Facebook, il video incriminato. "Insegue divertito tre cerve con un motorino, costringendone due a lanciarsi da un ponte di 30 metri. Un video scioccante", commenta l'ambientalista, che continua il racconto dell'accaduto: "Non pago dell'atto criminale insegue la terza che si getta nel fiume, priva di forze. E' accaduto nella strada provinciale 4, in prossimità del ponte di Ganda sul fiume Adda, ai confini del territorio comunale di Morbegno".

"E' un comportamento illegale per il quale sporgereremo opportuna denuncia, - annuncia Sidoli. - Le immagini testimoniano un vero e proprio maltrattamento che sarebbe potuto terminare con un esito drammatico".

Il video, diventato virale, ha raccolto centinaia di commenti di sdegno.

Caccia al motociclista - La "bravata" potrebbe costare cara all'autore del folle inseguimento. Indagini sono in corso per risalire a lui. "Il responsabile, qualora venga individuato – ha sottolineato a Il Giorno il comandante della polizia provinciale di Sondrio Graziano Simonini, – potrà incorrere in una sanzione amministrativa di circa 100 euro per aver arrecato deliberato disturbo agli animali".

Inoltre l'aver filmato con il cellulare l'atto mentre si trovava alla guida del proprio motorino, oltre alla sospensione della patente da un minimo di sette a un massimo di 30 giorni, comporta una sanzione compresa tra i 422 e i 1.697 euro.