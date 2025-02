La cagnolina Puggy di Michaela Biancofiore "debutta" al Senato

"Puggy è stata buonissima lì, com'è sempre - racconta la senatrice -. Lei non sa cosa significa mordere, è una specie di pelouche e viaggia in tutto il mondo. Ha il tesserino internazionale ed è in regola con tutte le certificazioni". Per Puggy in realtà è la seconda volta in quell'ufficio: "L'avevo portata qui a giugno in occasione della giornata mondiale del cane in ufficio", precisa la senatrice che guida il gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Maie. Stavolta, però, il suo ingresso è in piena regola. "Io ringrazio ancora il collegio dei senatori questori che hanno varato questo regolamento - rimarca Biancofiore - e ringrazio il presidente La Russa perché finalmente il Palazzo si adegua a quello che è il sentimento generale degli italiani che sempre più spesso hanno a cuore il proprio animale domestico e preferiscono averlo accanto".