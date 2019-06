Scozia, ecco la prima ninnananna cantata da una foca

Gli animali del test erano tre, ma in particolare una foca grigia, che si chiama Zola, si è dimostrata particolarmente brava nel cantare, tanto da meritarsi un filmato con tutte le sue "hit" su Youtube.



Lo studio ha in realtà uno scopo molto serio: "Servirà a capire l'evoluzione dello sviluppo del linguaggio umano ed è una pietra miliare nella comprensione dei disordini nell'apprendimento della parola", spiegano gli scienziati Amanda Stanbury e Vincent Janick, coordinatori della ricerca. "Ciò che mi ha impressionato è la capacità delle foche di imitare i vocalizzi umani - aggiunge Stanbury - i nostri studi dimostrano che riescono ad adattare la loro voce per copiarci".



La scelta dell'animale non è casuale: rispetto alle scimmie, che sono paradossalmente più vicine all'essere umano in ambito genetico, le foche grigie hanno una flessibilità nettamente maggiore nell'uso della voce, tanto da essere capaci di replicare in modo abbastanza fedele i suoni umani. Ma la ricerca non si ferma qui: "Studieremo anche altri animali capaci di "parlare" che, in futuro, ci aiuteranno ad approfondire gli studi sul linguaggio umano", concludono gli scienziati.