Coccolone come un cagnolino, ma è... una foca: effusioni con il veterinario in fondo al mare | Video

Grattini sotto il collo, colpi di muso, zampate; dolci effusioni, insomma, tra un animale e un essere umano se non si fosse... in fondo al mare. E' quello che si vede in un video diventato virale e pubblicato da Ben Burville, tra i più esperti ricercatori di foche e delfini del Regno Unito. Ad avvicinarsi per le coccole, mentre il veterinario è in immersione, è una delle foche oggetto dei suoi studi. "Più che una foca, è un cagnolino di mare", scrive nei commenti Burville, riconoscendo spesso, però, i rischi che corre travolto da tanto affetto. Più di una volta, infatti, le sue amate foche gli hanno strappato il boccaglio e tolto la maschera. Gesti teneri, ma un po'... pericolosi a certe profondità.