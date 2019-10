"Salviamo Bambi", a Tgcom24 l'appello alla Regione Toscana per il cerbiatto abbandonato

"Se ne vedono di cervi in paese, ma scappano alla vista dell'uomo. Questo cucciolo, invece, cerca il contatto umano, entra in casa, sale in auto: è stato imprintato da qualcuno che lo ha trovato piccolissimo e lo ha allevato, ma ora che pesa 70 chili e arriverà a tre quintali lo ha abbandonato al suo destino. Salviamo Bambi". E' disperato l'appello che Gaia Baldini lancia sui social network da Posola, frazione di Sambuca Pistoiese (Pistoia), sull'Appennino tosco-emiliano. Tgcom24 raccoglie l'Sos. "Sono giorni che contatto forestali, istituzioni, enti animalisti, associazioni ambientaliste, Cras, rifugi, esperti ma l'animale non è ferito e così nessuno interviene", aggiunge. "La Regione Toscana mi aiuti: non lo lasci da solo, è in pericolo e può diventare un pericolo diventando adulto", conclude.