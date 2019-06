Usa, raro esemplare di cerbiatto albino salvato da un camionista

Un raro esemplare di cerbiatto albino di 3 settimane è stato trovato e tratto in salvo da un camionista in California, il quale lo ha poi portato in un centro di recupero per animali, il Kindred Spirits Fawn Rescue. Quando l'automobilista lo ha scovato, il cucciolo dal naso rosa e dalle orecchie larghe e rosastre si trovava nel bel mezzo di una strada a Woodland, vicino a Sacramento, dove ha rischiato di essere investito più volte. La mamma del cucciolo non è stata trovata.