Ryzhik, il primo gatto al mondo con le zampe artificiali modellate in 3D

Il piccolo Ryzhik, un gatto della Russia siberiana, rischiava di essere soppresso. Il cucciolo era stato ritrovato in stato di assideramento per le strade di Tumsk a -40° C. I veterinari che l'hanno soccorso sono stati obbligati ad amputargli tutti gli arti. Sembrava che la vita fosse finita per lui, ma i medici sono riusciti, per la prima volta al mondo, a impiantargli 4 protesi che ora consentono a Ryzhik di tornare a camminare.