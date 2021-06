Roma, uccide a calci un Labrador di 2 mesi: i presenti tentano di linciarlo

Secondo quanto ricostruito dalla polizia e riportato dal quotidiano, l'uomo, originario della Romania, stava discutendo animatamente con alcuni connazionali - tra questi c'erano anche i proprietari del cane - quando, apparentemente per ripicca, ha iniziato a prendere a calci l'animale, poi scaraventato a qualche metro di distanza esanime.

A quel punto, la folla, inferocita, ha aggredito l'uomo finché il presidente del Municipio XV Stefano Simonelli, che si trovava lì di passaggio, ha chiamato il 112. Al loro arrivo, gli agenti hanno bloccato la rissa e caricato il 50enne sull'auto per poi portarlo in commissariato. È stato denunciato per uccisione di animale e per possesso di arma da taglio (aveva con sé un coltello).