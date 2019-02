Pranzo rimandato, il lupo solitario scappa davanti a una cerva con il suo cucciolo

Da chi fugge terrorizzato il lupo impegnato in una caccia solitaria e ripreso da una fototrappola posizionata dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in Abruzzo? Ma dal suo "pranzo": può sembrare strano, ma è vero. "Senza il supporto del branco - spiega l'ente a supporto delle immagini postate sulla sua pagina Facebook - anche un lupo può avere qualche... incertezza (se non proprio timore) di fronte ad una possibile preda". In questo caso l'esemplare si è trovato davanti una cerva con il piccolo nato nel 2018 ed ha rimandato il suo pranzo.