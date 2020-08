Pesaro, vanno in cerca di tartufi e trovano quattro cuccioli di cane in un sacco dell'immondizia

Sono stati insospettiti dai flebili guati che provenivano da un sacco dell'immondizia, abbandonato in mezzo alla vegetazione. A Peglio, un comune montano in provincia di Pesaro, due cercatori di tartufo del posto hanno individuato e salvato i piccoli cagnolini appena nati, lasciati in un fosso, come se fossero dei rifiuti. Erano sei in tutto, ma due non sono sopravvissuti e sembrano appartenere a razze molossoidi.