Scozia, agente ripara con un ombrello un cucciolo: la foto diventa virale

Sembra una scenetta uscita da una di quelle commedie hollywoodiane che tanto piacciono ai bambini, ma riescono a intenerire anche i cuori dei più grandi. A Giffnock, in Scozia, una guardia di sicurezza ha tenuto l'ombrello per riparare un cane, seduto fuori sotto la pioggia.in attesa del padrone, che era entrato in un negozio. La foto, scattata da un passante e postata su Twitter, è diventata subito virale.