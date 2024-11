Bergamo, Le Cornelle in festa: nato un cucciolo di scimmia a rischio estinzione

Nel primo periodo di vita, le scimmie di questa specie, chiamate anche scimmie scoiattolo, vivono a stretto contatto con i genitori aggrappandosi alle loro schiene, non rendendo visibile parte del loro corpo. È questa la ragione per cui non si conosce ancora il sesso del cucciolo, ma le visite di controllo veterinarie che verranno effettuate nelle prossime settimane consentiranno di avere delle informazioni più approfondite a riguardo. Trattandosi di una specie minacciata dalle attività umane, la nascita di un cucciolo è da ritenersi un vero traguardo per il programma EEP, nato proprio per incentivare la riproduzione delle specie a rischio estinzione.