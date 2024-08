Bergamo, nato raro cucciolo di leopardo delle nevi al Parco "Le Cornelle"

Ogni anno il numero delle nascite di leopardo delle nevi si aggira intorno ai 15 soggetti e il parco di Valbrembo è una delle tre strutture italiane dove gli esemplari di questa specie possono riprodursi. La madre Luna, nata in una struttura inglese, e il padre Askar, nato in Germania, fanno parte del programma Eep a cui aderiscono le strutture zoologiche Eaza (European association of zoos and aquaria), all'interno delle quali sono ospitati un totale di 185 esemplari.