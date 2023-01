Palermo, "andate oltre la disabilità": l'appello di adozione per il cane Hope

"Non può muovere le zampe posteriori, ma questo non la ferma ed è comunque una cucciola con tanta forza e vitalità.

Per lei c’è bisogno di una famiglia consapevole dell’impegno necessario per garantirle una vita dignitosa, la vita in canile è diventata impossibile". Per Hope si muovono gli attivisti della sezione Lega Nazionale del Cane (LNDC) Animal Protection di Palermo. Il cane è stato abbandonato a un mese e mezzo di età e si è ritrovato, in un rifugio con altri 150 animali, con una disabilità dovuta a paraplegia neurologica, probabilmente congenita. Da qui l'appello degli animalisti: "Non guardate la sua disabilità ma i suoi occhi".