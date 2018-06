"E’ il momento dell’anno in cui stare attenti ai piccoli sulle strade!" scrive sulla sua pagina Facebook il West Hunterdon Animal Hospital. Accanto, il video di una mamma procione mentre corre a recuperare il cucciolo, che, un po' confuso, non riesce ad allontanarsi dalla carreggiata. La scena è stata ripresa vicino a Flemington, in New Jersey, lo scorso weekend da una persona a bordo di una Mercedes nera, che si è fermata per non investire mamma e figlio.