Milano, anziano malato terminale chiede di vedere per l'ultima volta la sua cagnolina: desiderio esaudito

Un incontro a sorpresa e molto commovente quello avvenuto nei giorni scorsi nel reparto di Medicina dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano) tra Silvano, paziente oncologico allo stadio terminale, e la sua cagnolina, Tota. L'anziano malato, ricoverato in fin di vita per una patologia oncoematologica a rapida progressione, a conoscenza del suo destino, aveva inizialmente chiesto ai sanitari di poter tornare a casa per poter trascorrere i suoi ultimi giorni con il suo cane. Ma, non potendo i medici esaudire questa richiesta per un peggioramento improvviso delle condizioni cliniche dell'uomo, il saluto tra i due è stato organizzato direttamente nel nosocomio. "Un incontro a sorpresa, commovente ed emozionante per il signor Silvano, che, prima di spegnersi, ha potuto salutare la sua amata cagnolina", è quanto si legge sulle pagine social dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (ASST Nord Milano) alla quale appartiene il Bassini di Cinisello Balsamo.