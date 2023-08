Miami piange Lolita, l'orca che ha vissuto in cattività per oltre 50 anni

Lolita, l'orca tenuta in cattività per più di mezzo secolo, è morta al Miami Seaquarium, come ha annunciato la stessa struttura sui social media.

Lolita - nota anche come Tokitae o Toki - "ha iniziato a mostrare seri segni di sofferenza negli ultimi due giorni. Il team veterinario l'ha curata immediatamente e in modo aggressivo, ma l'orca di 57 anni è morta venerdì pomeriggio a causa di un'apparente insufficienza renale". Per decenni gli animalisti si erano battuti per la sua liberazione.