Spagna, divise nel parco acquatico: mamma orca prova a raggiungere la figlia

Mamma e figlia separate in due vasche diverse. E' la storia di Morgan e Ula, due orche allevate nel parco acquatico di Tenerife, in Spagna. Il video mostra il momento in cui la mamma cerca invano di saltare dalla sua vasca per raggiungere quella limitrofa dove c'è la sua "piccola". A denunciare l'accaduto è stata l'associazione "Sea Sheperd Operation 404", preoccupata per le sorti del cetaceo che potrebbe ferirsi cercando di raggiungere la figlia. Al momento, però, non si conosce ancora il motivo della separazione.