Mantova, "Poco spazio nel recinto": sequestrata al circo l'elefantessa Bambi

Per i militari "è stata maltrattata". Ne dà notizia la Lav, Lega antivivisezione, che ringrazia i militari e si appella al ministro Sangiuliano: "Chiediamo da anni una Legge che vieti l'utilizzo degli animali nei circhi, una Legge che è stata approvata ma a cui manca il Decreto attuativo che deve presentare il ministro Gennaro Sangiuliano ". L'elefantessa Bambi, che si trova "ai domiciliari" all'interno della struttura e non può essere impiegata in nessuna attività, è stata sequestrata al circo Busnelli Niuman.

"Il sequestro a Mantova di un'elefantessa di 54 anni che viveva in solitudine e in un recinto piccolo ci ricorda quanto le condizioni dei circhi siano incompatibili con la natura degli animali", aggiunge in una nota la Lav.

"Inoltre, - spiega Frida Mori di Lav Mantova -, le linee guida del 2006 della Convenzione internazionale per il commercio di flora e fauna del Ministero dell'Ambiente hanno determinato dei requisiti minimi di mantenimento di ognuna delle specie detenute nei circhi, elefanti compresi, e riassunte nel consentire agli animali almeno 100 mq per ogni individuo in terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali, tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami".

Queste condizioni minime risultano non essere state garantite; sembra, poi, che l'elefantessa vivesse in solitudine, infrangendo anche i requisiti minimi di detenzione di questa specie che presenta caratteristiche etologiche e comportamentali complesse non adatte alla solitudine, sempre secondo gli animalisti.



Oltre al sequestro convalidato e l'affido al proprietario, sono state formulate le accuse: maltrattamenti per gli spazi troppo ristretti e reato di abbandono di animale.

La Lav chiede da anni una legge che vieti l'utilizzo degli animali nei circhi, una legge che è già stata approvata, ma a cui manca il decreto attuativo. Da qui l'appello degli animalisti al ministro Sangiuliano.