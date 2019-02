Elefante a piede libero per le strade di Milano. Traffico in tilt intorno alle 19.30 del 22 febbraio per il pachiderma scappato dal circo e vagante nei dintorni dell'Idroscalo. Dopo aver allertato la polizia, l'automobilista che ha realizzato il video pubblicato su Facebook, ha cercato di fermare le auto in arrivo sulla strada a scorrimento veloce per evitare l'impatto con l'animale. Momenti di paura e traffico in tilt, finché il mammifero non è stato recuperato dagli addetti del circo. "Chi l'avrebbe mai detto? Un elefante a Milano", le parole concitate del suo salvatore mentre riprendeva la scena.