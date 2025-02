Meno mammiferi nelle foreste tropicali se aumenta la densità umana

Per far luce sulle condizioni che incidono sulla biodiversità delle foreste tropicali, l'ateneo di Firenze ha condotto uno studio che è il primo che, utilizzando la più consistente mole di dati da foto-trappolaggio mai raccolta mostra come gli effetti di sovrapopolazione umana e perdita di habitat in aree tropicali impatti gravemente sulla fauna, causando estinzioni locali e diminuzione delle specie rimaste.