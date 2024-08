La Malesia annuncia il piano di adozione di un orango per gli importatori di olio di palma

"Gli animali non possono lasciare i loro habitat naturali. Dobbiamo tenerli qui. E poi chiederemo ai paesi o agli acquirenti del nostro olio di palma se vorranno lavorare insieme a noi per garantire che queste foreste possano essere curate e preservate per sempre", ha detto Johari Abdul Ghani, ministro delle piantagioni e delle materie prime, in una conferenza stampa a Sabah, nel Borneo settentrionale. Il ministro si è impegnato a fermare la deforestazione in Malesia, affermando che il 54% del paese è ricoperto da foreste e che il livello non scenderà al di sotto del 50%. Il piano ha sollevato obiezioni da parte dei gruppi ambientalisti che temono per il benessere degli oranghi attualmente in grave pericolo di estinzione.