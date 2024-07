California, corre per oltre due chilometri e rischia la vita per salvare i cani dall'incendio

Sebbene l'area remota non fosse immediatamente accessibile a causa della propagazione dell'incendio, dopo tre giorni Trevor, membro dell'organizzazione BCSO Search and Rescue, è tornato in elicottero vicino al luogo in cui si trovavano i cani. Ha corso per oltre due chilometri fino a quando non ha trovato il furgone. La famiglia di Rottweiler era ancora lì. Il maschio adulto era già morto, ma la mamma e i quattro cuccioli erano ancora in vita, seppur molto stanchi e assetati. Dopo averli idratati e nutriti un po', Trevor si è fatto seguire dalla famiglia a quattro zampe fino all'elicottero. I cinque cani sono stati portati all'aeroporto di Chico. Ora sono accuditi dai membri del North Valley Animal Disaster Group, ma stanno già meglio.