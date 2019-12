Lasciato solo in casa, cane accende il microonde e dà fuoco alla cucina

Lasciato solo in casa, ha acceso il forno a microonde innescando un incendio in cucina. Quando a Stanford-Le-Hope, nella contea di Essex, in Gran Bretagna, sono intervenuti i vigili del fuoco dell'Essex Fire Service, si sono trovati davanti un husky, fortunatamente incolume. Il cane piromane ha, infatti, "inavvertitamente" avviato il forno, che conteneva una busta con dei panini. Da lì sono partite le fiamme. A dare l'allarme il proprietario che ha visto il fumo dalla telecamera collegata al cellulare.

"Quando siamo arrivati, - ha riferito Geoff Wheal, a capo del comando dei pompieri di Corringham, - la cucina era piena di fumo. Abbiamo operato perché il danno non si diffondesse oltre l'area della cucina".

"Il nostro consiglio - è la raccomandazione finale - è di non usare il forno a microonde per conservare il cibo e di tenerlo vuoto se non in uso: animali o bambini possono accenderlo più facilmente di quanto si pensi".