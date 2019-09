Usa, non funziona l'allarme antincendio: cane salva la sua famiglia dalle fiamme e muore

Alla fine non ce l'ha fatta: è riuscito a salvare quattro vite nel cuore della notte, ma non la sua. Zippy, infatti, è stato trovato, nascosto sotto il letto e soffocato dal fumo, dai pompieri che avevano spento l'incendio della sua casa di Bradenton (Florida). Prima, però, il jack russell, abbaiando e correndo come un pazzo per le stanze, aveva svegliato Leroy Butler, moglie e figli di 8 e 12 anni, permettendo loro di mettersi in salvo, mentre dal condizionatore uscivano fuoco e fumo. Il cane-eroe ha allertato tutti; l'allarme antincendio era rotto.

Una volta al sicuro in giardino, mentre la casa bruciava dalla soffitta, il padrone di Zippy, accortosi della sua assenza, ha provato a cercarlo e a rientrare in casa. Invano.



"Abbiamo fatto appena in tempo a salvarci - ha raccontato Leroy Butler alla Abc. - C'è stata un'esplosione e quando ho cercato di rientrare in casa per recuperare Zippy, ho visto solo fumo nero".



"Era un buon cane - ha, poi, aggiunto in lacrime. - Tutto ciò che possiamo fare ora è ringraziarlo e pensarlo in cielo".