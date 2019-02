La nuova vita di Pina, il pointer salvato dalla strada e arruolato in polizia

Il berretto della polizia stradale lo ha indossato subito, appena è balzata sull'auto di servizio dei due agenti che a Trapani l'hanno strappata dal traffico dell'autostrada A/29, dove rischiava l'investimento. Poi, una volta in caserma, ha indossato anche lo stemma. Una sorte già segnata, dunque, quella di Pina, il pointer di un anno e mezzo, senza microchip ma di infinita dolcezza, salvata sulla corsia di emergenza da due poliziotti. In un primo momento il cane era stato messo in adozione, fino alla decisione finale. "Pina non solo rimarrà caserma, ma è stata anche arruolata: sarà addestrata e potrà tenere lezioni di legalità nelle scuole", è il lieto fine. Un tetto e un lavoro per decisione della dirigente Adelaide Tedesco che ne dà notizia con un video via Twitter.