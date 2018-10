La condanna a morte della camorra: uccidete Pocho, il cane antidroga

E' la star della sezione narcotici della Questura di Napoli, ma sulla sua testa pende la condanna a morte della camorra. Pocho, il jack russel terrier da qualche anno assoldato come cane anti-droga, ha questo nome (in spagnolo "Piccolino") per la sua statura e come il campione argentino Lavezzi è un asso nel suo campo, il contrasto al traffico di droga a Napoli e provincia. Grazie al suo fiuto "stupefacente", infatti, è considerato l'incubo degli spacciatori; in particolare, per i risultati conseguiti nelle aree cittadine ad alto indice criminale come i quartieri di Scampia e Ponticelli.