La Namibia vende 170 elefanti: "Troppi e troppo vicini agli umani a causa della siccità"

La Namibia intende vendere 170 dei circa 28.000 elefanti presenti sul suo territorio per evitare che la popolazione, in crescita, abbia troppi contatti con gli esseri umani. L'annuncio della messa in vendita degli elefanti è comparso su New Era, quotidiano statale. Il ministero dell'Ambiente spiega che la vendita si rende necessaria "a causa della siccità e alla crescita del loro numero, accanto a casi di conflitto tra elefanti e umani".namibia