La Francia mette al bando gli animali selvatici nei circhi: stop agli spettacoli entro cinque anni

Niente più camminate su due zampe, giochi con la palla o salti nel cerchio infuocato. La Francia ha deciso di mettere al bando il circo tradizionale: via tutti gli animali selvatici entro il 2025. Lo ha annunciato il ministro per la Transizione ecologica Barbara Pompili . "Stiamo attuando una serie di misure per favorire il benessere della fauna in cattività". Con la nuova riforma, sarà anche vietato introdurre o far riprodurre orche e delfini nei tre grandi acquari del Paese.

Una lotta, quella del ministro d'Oltralpe, che non riguarda soltanto gli spettacoli circensi: "Entro cinque anni porremo fine anche all'allevamento di visoni d'America per utilizzare la loro pelliccia".

"È ormai tempo che il fascino di questi esseri animali non si traduca più in situazioni in cui si preferisce lo stato di cattività rispetto alla loro salute", ha ribadito Pompili, sottolineando che "la nostra epoca ha cambiato il modo di approcciarci nei confronti degli animali selvatici".