L'Aquila, l'orso goloso non resiste ai biscotti: sfonda la vetrina della pasticceria e li ruba dal forno

Se negli Usa Winnie The Pooh è famoso per le sue scorpacciate di miele, nell'Aquilano l'orso marsicano Juan Carrito lo diventa per le sue scorpacciate di... biscotti. Uno dei quattro figli di Amarena, infatti, nella notte, ha raggiunto il centro di Roccaraso (L'Aquila) e, inebriato dal profumo dei dolci, ha rotto il vetro di una pasticceria, per introdursi al suo interno e divorare i biscotti che erano ancora nelle teglie in forno. Poi, sazio e indisturbato, si è allontanato.