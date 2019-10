India, maltrattano cucciolo di leopardo: il video diventa virale, shock in Rete

E' di una crudeltà disumana il video diventato virale sui social network e diffuso via Whatsapp delle torture inflitte a un cucciolo di leopardo, in India. L'animale, catturato da quattro uomini nella foresta dello Stato del Gujaratre, viene mostrato come una preda di caccia. Stretto per il collo, il piccolo è trattenuto tra due rami di un albero e molestato con dei bastoni, mentre si dispera. Unanime la condanna: "Un crimine feroce".