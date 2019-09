Rimase paralizzato per i maltrattamenti, la rinascita del cane Lazzaro passa... dal mare siciliano

Dopo aver ripreso a camminare con l'ausilio di un carrellino, ora nuota in mare. Fa grossi passi avanti verso la rinascita Lazzaro, il cane salvato a marzo nel Catanese dallʼOasi del Randagio, dove arrivò in fin di vita e paralizzato per i maltrattamenti subiti. "Abbiamo raggiunto un altro traguardo", rendono noto i suoi salvatori con un video su Facebook. "Appena siamo arrivati ha cambiato espressione - si legge - e, avvicinandolo all'acqua, ha fatto un balzo come per volersi tuffare. Era felice come un bambino".