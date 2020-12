Il cane di Macron protagonista della campagna anti-abbandoni in Francia

Nel video, Nemo scodinzola, abbaia e fissa con i suoi occhioni dolci, mentre sotto il suo muso scorre la "traduzione" del suo messaggio: "Non abbandonate gli animali e sostenete l’adozione".

Con questa modalità viene comunicato ai francesi il piano d’azione per promuovere l’adozione degli animali, per il quale verranno stanziati 20 milioni di euro, e per avvisare che i maltrattamenti sugli animali saranno puniti più pesantemente.



Viene, inoltre, annunciato che a gennaio il parlamento francese continuerà a discutere un disegno di legge che mira a “migliorare le condizioni di detenzione di animali domestici ed equini”, in particolare attraverso la creazione di un certificato di proprietà, perché le adozioni siano consapevoli e perché "il tuo animale domestico - come recita lo slogan della campagna di sensibilizzazione - fa parte della tua famiglia e conta su di te".

E Nemo, in questi anni all'Eliseo, ha dimostrato di partecipare a pieno alla vita presidenziale di Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte. Il cane dal manto nero viene spesso immortalato durante incontri diplomatici con ospiti stranieri di tutto riguardo nel palazzo parigino.