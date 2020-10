Il calendario 2021 dei pompieri australiani? A favore di koala e canguri colpiti dagli incendi

Australia, il calendario 2021 dei vigili del fuoco a favore della fauna selvatica colpita dagli incendi Australian Firefighters Calendar 1 di 6 Australian Firefighters Calendar 2 di 6 Australian Firefighters Calendar 3 di 6 Australian Firefighters Calendar 4 di 6 Australian Firefighters Calendar 5 di 6 Australian Firefighters Calendar 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Koala, canguri, wombat e dingo: la fauna selvatica australiana beneficia di un altro "salvataggio" da parte dei vigili del fuoco nazionali. I pompieri, infatti, dopo aver strappato gli animali dalle fiamme degli incendi che hanno devastato il Paese l'inverno scorso, posano per il nuovo calendario 2021 per raccogliere fondi per riparare ai danni prodotti dai roghi. Con in più una novità. Le foto dei baldi Australian Firefighter in posa, come da tradizione, con cuccioli di cani e gatti, vengono stampate anche su gadget, come cartoline e federe dei cuscini. Per una buona notte... benefica.