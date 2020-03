Gran Bretagna, un rifugio per animali cerca casa per la cagnolina Bess

Da dieci anni attende una famiglia che si occupi di lei. Ma la cagnolina Bess, un incrocio tra un border collie bianco e nero, ospite in un centro di soccorso per animali nel Kent, in Gran Bretagna, non ha perso le speranze di trovare casa. L'appello ad adottarla è stato lanciato dallo staff di Last Chance Animal Rescue, che cerca qualcuno che si faccia avanti per darle una vita nuova.